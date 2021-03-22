Триест, Италия, , 20:39 — REGNUM В акциях протеста против дистанционного обучения в минувшее воскресенье, 21 марта, приняли участие жители 34 городов Италии, сообщили организаторы в понедельник, 22 марта.

Акции проходили на центральных площадях населенных пунктов. Участие в них принимали как преподаватели и родители школьников, так и сами ученики.

Учебный 2020−21 год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.