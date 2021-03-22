Приштина, , 20:43 — REGNUM В понедельник, 22 марта, состоялось учредительное заседание парламента Косово. После того, как депутаты принесли присяги и избрали из своего состава спикера Главка Конюфцу, посол Италии в Косово Никола Орландо сразу же отреагировал на это на своей странице в социальной Telegrafi.

Итальянский дипломат пожелал удачи новому руководству парламента и всем депутатам.

Поздравление представителя Евросоюза, Томаша Шуньога, оказалось скорее требовательным, чем торжественным:

Томаш Шуньог «Приветствую формирование парламента Косово. Важно, чтобы депутаты объединились вокруг общих целей и занимались решением неотложных для Косово вопросов. Я надеюсь, что увижу функциональный парламент… и политический консенсус по европейской повестке и всем вопросам, представляющим интересы граждан. Вместе — сильнее».

Напомним, сразу после проведения выборов в Косово 14 февраля и утверждения их результатов ЦИК западные партнеры Косово стали настойчиво выражать свои «надежды и пожелания», требуя скорейшего формирования властных институтов края и возобновления диалога между Сербией и Косово.

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