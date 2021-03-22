Рим, , 20:35 — REGNUM После избрания экс-премьера Италии Энрико Летты новым лидером леволиберальной Демократической партии рейтинг объединения снова стал расти, таковы данные исследования Tecne, опубликованные в понедельник, 22 марта.

За либералов готовы проголосовать 18% избирателей. Партия вернулась на второе место в общем рейтинге вслед за «Лигой» Маттео Сальвини (23,6%). В период скандала в руководстве партии либералы пропускали вперед как правых «Братьев Италии», так и популистское «Движение 5 звезд».

Бывший лидер леволибералов Никола Дзингаретти 4 марта 2021 года объявил о своем уходе с этого поста. В последнее время в руководстве партии заняты не политикой, а «делением кресел», ему надоело в этом участвовать, сказал Дзингаретти журналистам.