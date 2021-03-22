Братислава, , 20:38 — REGNUM Основатель социальной сети Dispo Дэвид Добрик покинул проект. Об этом 22 марта сообщает издание The Information.

По данным The Information, YouTube-блогер Добрик покинул совет директоров Dispo из-за секс-скандала с участием одного из членов его команды Vlog Squad Доминикаса Зеглайтиса. Издание Insider 17 марта опубликовало рассказ девушки, которая обвинила его в изнасиловании на вечеринке в 2018 году.

Дэвид объяснил свой уход тем, что не хочет «отвлекать внимание от роста компании». По данным The New York Times, рейтинг приложения Dispo уже упал ниже двух звёзд в App Store после скандала.

ИА REGNUM напоминает, что Dispo — новая социальная сеть, доступная только по приглашениям. При публикации фотографии не появляются в ленте мгновенно, а «проявляются» лишь через сутки без возможности редактирования или наложения фильтров.

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