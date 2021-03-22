Киев, , 20:34 — REGNUM Власть во главе с Зеленским держит украинцев за папуасов, поэтому до сих пор в стране нет нормальной вакцины от коронавируса, заявил 22 марта политический эксперт Алексей Романов, комментируя последние события в стране, в частности результаты соцопроса, согласно которым почти 70% граждан Украины заявили о провале процесса вакцинации.

Романов констатировал — несмотря на то, что на Украине циркулируют новые штаммы коронавируса, власть разрешила работать популярному курорту «Буковель», где сам президент Владимир Зеленский сфотографировался без маски.

«В этом году: в Буковеле толпы. Зеленский фотографируется без маски. В стране гуляют новые штаммы вируса, гораздо более опасные. Вакцины нет, потому что папуасы без вакцины обойдутся», — отметил он.

Политический эксперт Светлана Кушнир согласилась с Романовым, добавив, что страны Запада не только не поделились, но и не дают Украине производить свою вакцину.

«Западные «партнеры» руками Зеленского и компании даже производить свою вакцину от COVID-19 не дали. Они и вакцинами делиться не будут. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямым текстом сказала, что ЕС не готов делиться вакцинами с бедными странами», — сообщила эксперт.

Кушнир отметила, что Украина нужна странам Запада только как рынок сбыта — именно поэтому власть во главе с Зеленским противодействует инициативе Виктора Медведчука производить вакцину «Спутник V» в Украине.

«А Украину они держат за рынок сбыта для иностранного шлака типа индийской Covishield. А «зеленые» просто обслуживают иностранные интересы. Именно поэтому «зеленые» «в штыки» встречают любые инициативы вроде предложения Медведчука производить «Спутник V» в Украине… Кстати, это одна из причин, почему Зеленский и компания незаконно запретили «112 Украина», NewsOne и ZIK. Уж слишком неприглядный для власти сюжет получился — с одной стороны, «зеленые», провалившие вакцинацию и не сумевшие ничего достать, кроме Covishield, которой даже производитель не выдал сертификат соответствия с AstraZeneca. С другой — оппозиционер, который решил вопрос на уровне Путина о передаче лицензии и технологии», — пояснила эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня на Украине был обнародован соцопрос, согласно которому вакцина «Спутник V» находится в лидерах по доверию у граждан Украины, на третьем месте соответствующего рейтинга с показателем 9%.