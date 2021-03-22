Манчестер, Великобритания, , 20:32 — REGNUM «Манчестер Сити» занялся поисками нового центрального нападающего на замену Серхио Агуеро, который может покинуть «горожан» в летнее трансферное окно. Согласно информации портала Sky Sports, приобретение форварда — главная задача «Сити» на лето.

По данным источника, «горожане» заинтересованы в услугах нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который ранее выступал за «Бернли» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне форвард набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас» в 22 матчах. В прошлом чемпионате, который стал для Ингза прорывным, он забил 22 гола и отдал 2 передачи в 38 матчах.