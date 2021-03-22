Рим, , 20:31 — REGNUM 44% граждан Италии не хотели бы прививаться от коронавируса вакциной AstraZeneca, таковы данные исследования Ipsos, опубликованные в понедельник, 22 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

29% респондентов отметили, что хотели бы привиться любой из доступных вакцин, 13% — что вообще не хотели бы вакцинироваться.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Эту вакцину в Италии временно не используют. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 22 марта, в Италии умерли 105 328 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 386 (днем ранее — на 300). Число подтвержденных носителей выросло на 13 846 (днем ранее — на 20 159). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 400 877 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 563 067 человек — на 8605 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 511 145 человек (за день этот показатель вырос на 44 988), что составляет 4,17% населения Италии.