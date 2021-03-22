Рим, , 20:23 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 22 марта, в Италии умерли 105 328 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 386 (днем ранее — на 300), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 13 846 (днем ранее — на 20 159).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 400 877 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 563 067 человек — на 8605 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 2 511 145 человек (за день этот показатель вырос на 44 988), что составляет 4,17% населения Италии.