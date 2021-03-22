Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Американская компания SpaceX и национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали «безвозмездный договор». Данное соглашение служит гарантией, что SpaceX не допустит столкновения в космосе своих спутников с объектами других компаний. Об этом 22 марта сообщает Extremetech.

Идея о соглашении появилась после того, как SpaceX запустила более 1000 спутников связи на низкую околоземную орбиту. Такое количество новых объектов увеличило шансы столкновения. В NASA потребовали гарантий, что эти спутники не помешают ни одной из его миссий.

Отметим, что «безвозмездный договор» составлен таким образом, что ни одна из сторон не получает оплату, но обе стороны получают то, что хотят.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет с 2018 года. В SpaceX планируют довести общее количество спутников в составе этой группировки до нескольких десятков тысяч аппаратов.