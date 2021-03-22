Киев, , 20:22 — REGNUM Сторонники радикала Сергея Стерненко уже готовят следующую акцию протеста под офисом президента Украины в Киеве.

Соответствующая информация была обнародована сегодня, 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сторонники Стерненко отмечают, что конкретная дата акции будет известна в ближайшее время, и скорее всего, мероприятие приурочат к рассмотрению апелляции.

Вместе с тем, глава Верховной рады Дмитрий Разумков сегодня же заявил, что беспорядки на акциях в поддержку Стерненко являются «неуважением к государству».

«Если мы будем позволять себе портить любое имущество — государственное, личное — это неуважение в первую очередь к себе, к своему государству … Институты нужно уважать, И точно не надо вымещать свое недовольство теми или иными событиями на стенах», — сказал Разумков.

Напомним, что предыдущая акция протеста в поддержку Стерненко состоялась в субботу, 20 марта, и закончилась многочисленными актами вандализма в отношении здания офиса президента (ОП). В ОП указали, что объемы убытков, по предварительным данным, составляютпримерно 2 млн грн. Силовики сейчас идентифицируют наиболее активных участников беспорядков. Народные депутаты от фракции «Слуга народа"заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Рады для оценки событий под ОП.