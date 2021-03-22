Лондон, , 20:22 — REGNUM Четверо китайских чиновников и одна организация подпали под санкции Великобритании за причастность к нарушениям прав уйгуров, говорится в опубликованном 22 марта заявлении Форин-офиса (британского МИД).

Уточняется, что санкции вводятся в отношении главы управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Минго, главы политико-юридической комиссии региона Ван Миншаня, замсекретаря регионального парткома Ван Цзюньчжэна и заместителя председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей Чжу Хайлуня.

Эти люди не смогут приехать в Великобританию и их банковские счета в этой стране будут заморожены. Кроме того, санкции вводятся в отношении одной из строительных организаций Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел стран ЕС ранее обнародовали решение ввести санкции в отношении ряда китайских чиновников и организаций из-за «нарушения прав уйгуров» в Китае. После этого Пекин объявил об ответных мерах, которые вызвали недовольство в ЕС.

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