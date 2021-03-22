Тирана, , 20:20 — REGNUM Десять тысяч доз вакцины от COVID-19 прибыли 22 марта в Албанию. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новая партия вакцин была получена Албанией в дар от Объединенных Арабских Эмиратов.

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Министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу заявила, что в ближайшее время ожидается, что в страну прибудут новые партии вакцины, переговоры по которым ведутся сейчас.

Массовая вакцинация от коронавируса в Албании до сих пор не началась: на данный момент продолжается вакцинация педагогов, пожилых людей и медицинских работников. Однако в соседнем Косово вакцины нет совсем, и, чтобы помочь братской республике, Албания провела вакцинацию 500 представителей медицинского персонала Косово на своей территории.