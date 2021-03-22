22 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 21:51 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что 23 марта 2021 года он сделает прививку от коронавируса, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 22 марта в социальной сети Facebook.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Успешной вам процедуры, наш уважаемый президент, и крепкого здоровья!» — написал Михаил С.

Многие пользователи одобрили решение президента привиться от коронавируса. Люди уверены, что это позволит многим злопыхателям и ненавистникам российской вакцины закрыть свои рты.

«Правильно! И в прямом эфире показать вакцинацию назло всем врагам!» — пишет Татьяна Я.

Часть людей выразила уверенность, что Путин предпочёл не создать шумихи вокруг своего участия в вакцинации от коронавируса, но ему приходится это делать из-за огромного негативного информационного потока.

«Да всё нормально. Только недавно одобрили вакцину соответствующую его возрасту. А объявили для того, чтобы «либерда» не вопила, что главный не прививается», — считает Андрей Ш.

Ряд граждан привёл в пример то, как спокойно мировая общественность восприняла вакцинацию лидеров различных стран. Граждане искренне удивляются столь огромному вниманию к Путину и его решению привиться от COVID-19.

«Когда «Бидон» привился на камеру — всё было тих. «Зеля» — опять спокойно. А теперь, когда прививается Путин, так все сразу всполошились и начали лить грязь», — написал Андрей Б.

Некоторые комментаторы выразили уверенность, что российский лидер с лёгкостью перенесёт вакцинацию, ведь отечественные прививки доказали как свою эффективность, так и безопасность. Тем не менее, на всякий случай, граждане пожелали крепкого здоровья главе Российской Федерации.

«Наши прививки лучшие в мире! Без осложнений и с высокой эффективностью», — отметила Людмила Г.

Отдельные люди предположили, что спустя какое-то время после того, как Путин сделает прививку, начнётся целый вал желающих сделать то же самое. Пример таких людей, как российский президент, заразителен, считают пользователи.

«Интересно, гендиректор Пфайзер уже вакцинировался или пока нет? Наверное, ждёт и последует примеру Путина», — предполагает Константин Л.

Напомним, 22 марта президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам вакцинации против COVID-19 о том, что 23 марта 2021 года он сделает прививку от коронавируса.