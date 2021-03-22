Приштина, , 20:23 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 21 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 5049 образцов в крае выявили 827 носителей коронавируса. Ещё 518 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 83 012 случаев заражения коронавирусом. 68 601 пациент уже здоров. 1776 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 16 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 635 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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