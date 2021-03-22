Париж, , 20:35 — REGNUM Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) Франции намерена провести расследование в отношении американской социальной сети Clubhouse из-за полученных жалоб от одного из пользователей. Об этом 22 марта сообщает Business Insider.

CNIL выяснит, соблюдает ли Clubhouse европейский регламент по защите данных (GDPR). Расследование узнает, как сервис обеспечивает конфиденциальность пользовательских данных.

«Конфиденциальность и безопасность пользователей бесспорно приоритетны для Clubhouse. Мы работаем с организациями в Евросоюзе, чтобы удостовериться, что мы соблюдаем нормы GDPR. Мы кране благодарны за их поддержку и партнёрство. Стараясь распространить наше приложение за пределы США, мы понимаем необходимость соблюдения законов на территориях всех стран, в которых мы работаем», — сообщили представители Clubhouse.

Отметим, что если CNIL докажет, что Clubhouse нарушает какие-либо правила, то к компании применят санкции.