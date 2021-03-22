Москва, , 19:59 — REGNUM Чистая прибыль российских банков в январе-феврале 2021 года составила 373 млрд рублей, увеличившись на 10,68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводятся в новом обзоре Банка России «О развитии банковского сектора».

При этом в феврале чистая прибыль банковского сектора снизилась почти на 20% по сравнению с январём и составила 168 млрд рублей. Тем не менее данный показатель оказался на четверть выше средней прибыли за 2020 год.

«Снижение прибыли было обусловлено отрицательной валютной переоценкой (-6 млрд рублей после +49 млрд рублей в январе) на фоне укрепления курса рубля», — говорится в комментарии регулятора.

Сообщается также, что количество прибыльных банков в феврале заметно снизилось — до 233 с 275 в январе. Тем не менее доля банков, получивших прибыль по итогам двух месяцев, выросла до 97% с 96% соответственно. Такую динамику показателя ЦБ объясняет тем, что «вышли в плюс отдельные средние банки, которые были убыточными по итогам января».

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