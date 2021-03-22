Киев, , 20:00 — REGNUM 67,8% жителей Украины считают, что нынешняя власть страны полностью провалила процесс вакцинации населения от COVID-19.

Соответствующие результаты социологического исследования представлены сегодня, 22 марта, компанией RTS («Роботизированные телесистемы»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос, справилась ли нынешняя власть с вакцинацией населения от COVID-19 или этот процесс провален, 67,8% опрошенных ответили, что власть не справляется. лишь 11,2% уверены, что чиновники справляются с этим процессом, а 21,0% — затруднились с ответом.

При этом подавляющее большинство респондентов — 75,8% — уверены, что процесс вакцинации провален из-за непрофессионализма власти и политики в вопросе приобретения вакцин от коронавирусной инфекции.

Компания RTS провела социологический опрос 16−19 марта 2021 года. Всего были опрошены 3 тыс. респондентов по всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий. Метод опроса — телефонные интервью. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на Украине был обнародован соцопрос, согласно которому вакцина «Спутник V» находится в лидерах по доверию у граждан Украины, на третьем месте соответствующего рейтинга с показателем 9%. При этом индийской вакцине от коронавируса Covishield, которой в настоящее время прививают украинцев, доверяет лишь 3% населения, несмотря на масштабную пропагандистскую кампанию этого препарата.