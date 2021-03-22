Чебоксары, , 19:54 — REGNUM Пост исполняющего обязанности главы минстроя Чувашии занял 46-летний Павел Данилов, который почти два месяца проработал вице-премьером. Соответствующий указ подписал сегодня, 22 марта, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Павел Данилов назначен и. о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, сохранив статус заместителя председателя Кабинета министров Чувашии. Он сменил на посту Александра Героева, который уволился по собственному желанию.

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Напомним, что в структуре чувашского правительства пост первого вице-премьера занимает министр финансов Михаил Ноздряков. В статусе вице-премьера, помимо Павла Данилова, также работают глава минобразования Алла Салаева, руководитель минсельхоза Сергей Артамонов, министр экономического развития Дмитрий Краснов и полпред Чувашии Петр Чекмарев.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Данилов перешёл работать в правительство Чувашии 26 января 2021, получив должность вице-премьера. До возвращения на свою малую родину он четыре года руководил ФАУ «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

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