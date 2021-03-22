Брюссель, , 19:49 — REGNUM Неприемлемыми назвал санкции Китая против десяти физических и четырёх юридических лиц Евросоюза верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 марта в беседе с журналистами.

Жозеп Боррель European Parliament

Боррель «Евросоюз не изменит своего стремления защищать права человека».

Как сообщало ИА REGNUM, китайские санкции последовали за европейскими санкциями, решение о которых было принято ранее сегодня, 22 марта, главами МИД ЕС. Они ещё не вступили в силу, но о них уже было объявлено.

Под европейские санкции подпали четверо граждан Китая и одна организация — с формулировкой: за «преследование уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

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