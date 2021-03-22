Саранск, , 19:47 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 22 марта провели 510 215 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Почти 13% тестов на коронавирус провели в лабораторией регионального «Центра гигиены и эпидемиологии». За минувшие сутки все лаборатории республики провели 1009 исследований на коронавирус.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2021 года, в регионе проживают 778 965 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 22 марта в республике выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 36 положительных тестов на SARS-CoV-2. Всего в регионе с начала пандемии выявили 18 681 случай заражения коронавирусом.