Покров, Владимирская область, 22 марта 2021, 19:52 — REGNUM Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о любимых делах в распорядке дня в колонии. Алексей 22 марта опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CMuZpBLl6UM/
Алексей рассказал, что любит два «момента»: слушать гимн РФ перед утренней зарядкой и маршировать после выполненных упражнений. «Просто восторг», — иронично написал Навальный.
ИА REGNUM напоминает, что Алексей Навальный находится в колонии ИК 2 «Покров». Об этом стало известно 15 марта.
Читайте ранее в этом сюжете: Защита осужденного блогера опубликовала данные о его местонахождении