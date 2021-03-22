Киев, , 19:40 — REGNUM Размер денежной компенсации для предпринимателей на Украине из-за новых локдаунов на этот раз не будет фиксированным, а будет определяться в зависимости от средней зарплаты в области.

Об этом вечером 22 марта сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Андрея Ермака и экс-министра экономики Тимофея Милованова.

Милованов отмечает, что новая компенсация украинским предпринимателям, которые из-за усиления карантина в «красных» зонах вынуждены временно прекратить работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в конкретно взятом регионе.

«Пособие должно быть адаптировано к средней зарплате, уровню цен в конкретных городах. Кто-то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно», — сказал бывший министр.

Также он сказал, что финансировать новую программу компенсаций будут местная и центральная власть вместе, пополам. Областям, где сложная финансовая ситуация, следует официально обращаться к центральной власти, и уже Киев будет решать проблему.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр УкраиныДенис Шмыгальпоручил разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям, которые вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения «красного» уровня коронавирусной угрозы в своих регионах. Предыдущий национальный локдаун на Украине объявляли с 8 по 24 января 2021 года, тогда предприниматели могли получить от властей компенсацию в размере 8 тыс. грн (порядка $285). По последним данным, в «красной зоне», которая означает наиболее жесткие ограничения для бизнеса, сейчас находятся Киев, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области.