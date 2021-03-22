Москва, 22 марта, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Курс доллара на вечерних торгах в понедельник, 22 марта, превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состоянию на 18:58 мск доллар рос на 92 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигал 75,04 рубля.

В последний раз курс американской валюта стоила больше 75 рублей 22 февраля 2021 года.

На текущий момент доллар торгуется на уровне 74,91 рубля, что на 79 копеек выше уровня предыдущих торгов.

Напомним, ранее сегодня курс евро превысил отметку в 89 рублей впервые с начала марта.