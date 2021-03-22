Чебоксары, , 19:36 — REGNUM В Чувашии освобождён от должности министра строительства Александр Героев. Соответствующий указ подписал сегодня, 22 марта, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно указу, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Александр Героев уволен 22 марта «по инициативе работника». Он работал на посту чуть более года, с 10 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2021 года сложил полномочия председатель ГКЧС Чувашии Вениамин Петров, который руководил ведомством более восьми лет. Согласно официальной формулировке, причиной стало «достижение предельного возраста пребывания на государственной службе».

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