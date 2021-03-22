Москва, 22 марта, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, обсуждалась подготовка к отчету СП за 2020 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта сообщили в пресс-службе Госдумы.

Duma.gov.ru Алексей Кудрин и Вячеслав Володин

Володин и Кудрин отметили эффективное взаимодействие депутатов Госдумы и Счетной палаты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, планируется, что отчет состоится в апреле. В отчете аудиторы обобщили результаты своих проверок, охватившие основные сферы проведения государственной политики — от исполнения бюджета и госпрограмм до культуры.

Ранее, принимая отчет СП за 2019 год, Госдума предложила в дальнейшем включать в ежегодный отчет о работе Счетной палаты анализ основных причин повторения выявляемых нарушений системного характера, а также анализ областей рисков, возникающих при реализации бюджетно-финансовой политики, осуществляемой по направлениям деятельности объектов аудита (контроля).

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