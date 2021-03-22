Ижевск, , 19:32 — REGNUM В Удмуртии по итогам января-февраля текущего года зарегистрирован всего 11 391 случай внебольничной пневмонии, что в 3,17 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы регионального управления Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Число случаев внебольничной пневмонии составило 6822 против 3795 годом ранее.

За январь-февраль число случаев внебольничной вирусной пневмонии выросло более чем в 10 раз — с 84 годом ранее до 875 случаев за два месяца текущего года. При этом среди детей число случаев вирусной пневмонии снизилось с 60 до семи случаев.

Уровень заболеваемости бактериальной пневмонией снизился и среди детей, и среди всего населения в целом. Так, число случаев бактериальной пневмонии снизилось с 370 до 154 случаев в среднем по республике. Среди годом ранее выявили 175 случаев бактериальной пневмонии, в 2021 году — 83 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за неделю с 15 по 21 марта обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) 13 956 жителей республики, в числе которых 8943 человека или 64,1% — дети в возрасте до 14 лет. В среднем по региону эпидемический порог по ОРВИ превышен на 37%.