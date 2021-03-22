Туринск, Свердловская область, , 19:48 — REGNUM В Свердловской области врачам удалось спасти пациентку, которая, переболев COVID-19. едва не погибла из-за тяжёлой патологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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До этого женщина тяжело болела коронавирусной инфекцией, находилась на ИВЛ, ей устанавливали дыхательную трубку. «После того, как трубку убрали, разрез зажил, но произошел стеноз, сужение трахеи», — сказал челюстно-лицевой хирург СОКБ №1 Дмитрий Евдокимов.

Екатеринбургские врачи за полтора часа добрались с помощью санавиации до Туринска, чтобы провести операцию. Её успешно осуществили врач отделения оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы Яна Баталова и заведующий отделением плановой и экстренной консультативной помощи Территориального центра медицины катастроф Пётр Еговцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 81,2 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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