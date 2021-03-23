Ульяновск, , 05:43 — REGNUM На конкурсе «Учитель года России» Ульяновскую область представит учитель биологии столичного губернаторского лицея № 101 Алексей Соколов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В 2021 году в областном этапе конкурса «Учитель года» приняли участие 28 преподавателей из 23 муниципалитетов, из них во второй тур вышли 15 человек. По итогам мастер-классов и классных часов были определены пятеро финалистов.

В ходе конкурсных испытаний победителем стал учитель химии и биологии Алексей Соколов, который преподаёт в губернаторском лицее № 101 имени народного учителя РФ Ю. И. Латышева в Ульяновске. Он получит 300 тыс. рублей в качестве премии, а также представит регион во всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2021».

Второе и третье места заняли учитель начальных классов Базарносызганской средней школы № 1 Мария Тимофеева и учитель физики гимназии № 79 города Ульяновска Артем Опойцев. Они получили 30 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области вступил в силу закон о статусе педагога, где предусмотрены новые категории преподавателей: наставник, методист и исследователь. В соответствии с этими компетенциями учителям предусмотрены ежемесячные доплаты. Также учреждены гранты на стажировки и дополнительные гарантии обеспечения проезда к месту оздоровления и обратно.