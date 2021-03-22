Киев, , 19:24 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины берет на себя полномочия судебной системы, частью которой не является и санкции в отношении граждан Украины являются нарушением их конституционного права на защиту в суде.

Такое мнение высказал депутат Рады предыдущего созыва, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя последние политические события в стране, в частности, недавние решения СНБО о введении санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков.

Политик отметил, что санкции можно вводить только через суд, поскольку Украина — демократическое государство, и каждый ее гражданин должен знать, в чем его обвиняют.

«В этой стране еще никто не отменял конституционного права на защиту. А если тебя на основании секретных документов блокируют, забирают возможности распоряжаться своим имуществом, еще какими-то конституционными правами, возможностями… На каком основании?» — сказал экс-депутат, подчеркнув, что Совнацбез не может подменять собой судебную систему.

То же самое, по мнению политика, касается и лишения лицензии оппозиционных телеканалов.

«Например, ксли телеканалы лицензию получили незаконно, то решением суда лицензии должны быть лишены. Другого инструмента нет», — резюмировал Олег Ляшко.

ИА REGNUM напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-то доказательства предъявленных ему обвинений, то их бы уже давно обнародовали. После этого на следующих заседаниях СНБО власти Украины ввели еще ряд санкций, не объяснив и не предъявив доказательств, почему это сделано.