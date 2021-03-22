Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Компания ByteDance, которой принадлежи TikTok, выкупила шанхайского разработчика игр Moonton Technology. Об этом 22 марта сообщает Reuters.

«Мы поможем Moonton вырасти за счет сотрудничества и стратегической поддержки, которая так нужна для развития в области игр», — сообщили в ByteDance.

Отметим, что стоимость сделки составила $4 миллиарда. Как пояснил генеральный директор Moonton Technology Юань Цзин, студия продолжит работать независимо.

Напомним, что это не первый шаг ByteDance в стору игровой индустрии. В прошлом году компания запустила платформу для казуальных игр Danjuan Games. Также ею были приобретены игровые студии Nuverse, Ohayoo и PixDance.