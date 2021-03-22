Донецк, 22 марта, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Об убийстве мирного жителя посёлка Александровка (ДНР) украинскими боевиками сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

U.S. Marine Corps Снайпер

Чиновник уточнил, что убийство мирного жителя — пенсионера 1950 г. р. — произошло в 17:30 мск. Мужчина шёл по улице Челюскинцев, когда снайпер застрелил его.

Добавим, что тело погибшего не могут эвакуировать из-за продолжающегося обстрела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 марта, ВСУ обстреляли из гранатомётов в ДНР район населённого пункта Саханка.