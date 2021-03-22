Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок великолепной спиральной галактики с обозначением NGC 7678. Об этом сообщается 22 марта на официальном сайте управления.

Галактика NGC 7678 ESA/Hubble

NGC 7678 находится в созвездии Пегаса на расстоянии более чем 164 млн световых лет от планеты Земля.

Данная галактика имеет в поперечнике примерно 115 000 световых лет, что, по размерам, сопоставимо с нашим Млечным путем.

Напомним, что галактику открыл в 1784 году Уильям Гершель, британский астроном немецкого происхождения.