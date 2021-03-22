NASA показало спиральную галактику в созвездии Пегаса
Вашингтон, 22 марта, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом «Хаббл» снимок великолепной спиральной галактики с обозначением NGC 7678. Об этом сообщается 22 марта на официальном сайте управления.
ESA/Hubble
Галактика NGC 7678
NGC 7678 находится в созвездии Пегаса на расстоянии более чем 164 млн световых лет от планеты Земля.
Данная галактика имеет в поперечнике примерно 115 000 световых лет, что по размерам сопоставимо с нашим Млечным Путем.
Напомним, что галактику открыл в 1784 году Уильям Гершель, британский астроном немецкого происхождения.