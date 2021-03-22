Мадрид, , 19:09 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Барселоны» (Испания) Лионель Месси оформил дубль в матче 28 тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (6:1). Об этом 22 марта сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Второй мяч спортсмена стал для него 700-м за клуб во всех турнирах.

Кроме этого, он забил 467-й гол в Примере, догнав бразильского нападающего Пеле по количеству мячей в одном чемпионате. Теперь оба игрока возглавляют список лучших бомбардиров в мировых лигах.

Месси — воспитанник «Барселоны». В этом сезоне провел за каталонцев 37 матчей, в которых отличился 29 раз.