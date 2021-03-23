Ульяновск, , 06:56 — REGNUM В четырех районах Ульяновской области возобновили диспансеризацию населения. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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В ведомстве поясняют, что обследование населения начало проводиться в муниципалитетах, где регистрируется «низкий индекс распространения» заражения коронавирусом — в Базарносызганском, Карсунском, Старокулаткинском и Старомайнском районах. Здесь возобновлена диспансеризация взрослого населения.

Напомним, диспансеризация была приостановлена в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. В феврале 2021 года ульяновские власти заявили, что плановые осмотры продолжатся в десяти районах, где эпидемическая ситуация стабилизируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально выявлено 50 023 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 100. Под наблюдением находятся 8 559 жителей.

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