Москва, , 19:04 — REGNUM Финал Киберлиги РДШ по ЦФО показали на экране кинотеатра

Российское движение школьников в воскресенье, 21 марта, организовало просмотр финала киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа в кинотеатре Октябрь на Новом Арбате. Около 100 человек пришли посмотреть на завершающий турнир в рамках финала по ЦФО, всего трансляцию посмотрело более 2 млн челоек.

В дисциплине PUBG Mobile соревновались 96 киберспортсменов. На гранд-финал, который запланирован на май 2021 года, была выбрана лучшая пятерка игроков. В тройке лидеров оказался и Александр Альховик семнадцатилетний ученик школы № 1 города Воронежа, который подписал контракт соШведской гильдией по PUBG"Alliance» летом 2020 года. Свою карьеру киберспорсмена начал в 12 лет. Он считает, что для того, чтобы стать профессиональным игроком нужно долго и упорно тренироваться, поэтому сам играет в день по 8−12 часов. Школьник рассказал, почему выбрал именно эту дисциплину и как ему удалось стать очень востребованным игроком.

«У меня не было компьютера, но было желание стать киберспортсменом. PUBG изначально был перспективной игрой, поэтому я его и выбрал, — пояснил Александр Альховик, — «Alliance» — это организация с которой я сотрудничаю около года. Я со своей командой показывал хорошие результаты, и наш менеджер написал в Alliance, после мы получили от них контракт, теперь у нас есть заработная плата, программное обеспечение и спонсорские подарки».

Одним из комментаторов состязания выступил актер и абмассадор Камеди клаба Дмитрий Грачев. Он отметил, что недавно начал интересоваться данным видом спорта и благодаря РДШ у него появилась возможность воочию увидеть, как проходят соревнования среди киберспортсменов.

«Моему сыну сейчас 5 лет, и я хочу знать, чем он будет интересоваться, когда подрастет. Я сам раньше играл в компьютерные игры, это увлекательно! — рассказал Дмитрий Грачев, — Надо отметить, что игра очень увлекает и 40 минут пролетают, как 5. Это словно хороший футбольный матч, где ты теряешь счет времени».

В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ по ЦФО также оказался киберспортсмен из Одинцово (Московская область), за него под конец игры болел весь зрительный зал кинотеатра Октябрь, скандируя его игровой ник. Ахмед Дадаев -девятиклассник лицея № 6 им. А. С. Пушкина, до 14 лет он особо не интересовался компьютерными играми.

«Я никогда активно не увлекался ни компьютерными, ни мобильными играми. Просто так вышло, что, когда был релиз PUBG MOBILE, я скачал его с другом и меня туда затянуло. Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах. Сейчас в среднем я трачу от 4 до 6 часов дня на игру, бывает и больше, все зависит от количества матчей в день», — рассказал журналистам Ахмед Дадаев.

По словам юного киберспортсмена из обычного поклонника можно стать профессионалом, если есть желание, но также важны и тренировки.

«Мои родители относятся положительно к моему увлечению, поддерживают меня. Особенно отец, он всегда пытается быть в курсе каждого моего турнира и по возможности смотрит прямые эфиры этих турниров», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый крупный в стране чемпионат по киберспорту среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет Российское движение школьников запустило в ноябре 2020 года. Он проходил по пяти компьютерным дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots. Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали: университет «Синергия», патриотическое движение «Юнармия» и Mail.ru Group.