Париж, 22 марта 2021, 19:01 — REGNUM В первом туре выборов президента Франции, которые состоятся через год, победит лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщается 22 марта в результатах опроса Французского института общественного мнения.
По данным Ifop, в первом туре Ле Пен наберёт 28% голосов. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, по прогнозам, наберёт 24% голосов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, примерно такой же прогноз по поводу президентских выборов во Франции — Ле Пен наберёт 26−27%, Макрон — 23−24% — был опубликован в начале года.
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