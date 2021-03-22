Париж, 22 марта, 2021, 19:01 — ИА Регнум. В первом туре выборов президента Франции, которые состоятся через год, победит лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщается 22 марта в результатах опроса Французского института общественного мнения.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

По данным Ifop, в первом туре Ле Пен наберёт 28% голосов. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, по прогнозам, наберёт 24% голосов.

Читайте также:Ле Пен лидирует в предвыборной гонке во Франции — опрос

Как ранее сообщало ИА REGNUM, примерно такой же прогноз по поводу президентских выборов во Франции — Ле Пен наберёт 26−27%, Макрон — 23−24% — был опубликован в начале года.