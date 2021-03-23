Ульяновск, , 06:44 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии коронавируса обследованы почти 724 тыс. человека, заражение SARS-CoV-2 подтверждено у более чем 50 тыс. жителей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным (на вечер 22 марта), всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 50 023 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 100.

С начала пандемии в регионе проведено 757 986 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, обследование прошли 723 919 человек. В настоящее время под наблюдением остаются 8 559 жителей Ульяновской области.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения отмечали, что в Ульяновской области возобновляются занятия «Школы пациента», они будут проходить в офлайн-режиме. Первое мероприятие состоится 25 марта в городской поликлинике № 1 им. С.М. Кирова» и будет посвящено восстановлению и реабилитации пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции.