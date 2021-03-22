Нижневартовск, Югра, , 18:53 — REGNUM В Югре в деле директора управления по дорожному хозяйству и обустройству города Нижневартовска (ХМАО) появился новый эпизод получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в период с января 2017 по декабрь 2019 года чиновник получил от руководителя одной из коммерческих фирм взятку на общую сумму 617 000 рублей за предоставление объёмов работ по договору подряда на поставку запасных частей для дорожно-строительной техники.

Ранее директору управления по дорожному хозяйству Нижневартовска было предъявлено обвинение во взятке размером один миллион рублей за подряд на ремонт и обслуживание зданий для одной из фирм.

Расследование уголовного дела по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») продолжается. Фигурант по решению суда помещён под домашний арест.

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