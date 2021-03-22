Москва, , 18:53 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2 среди населения России может сформироваться до конца лета 2021 года. Об этом заявила 22 марта вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам вакцинации с президентом России Владимиром Путиным.

Татьяна Голикова Government.ru

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"Наша задача — как можно быстрее и эффективнее достичь показателей коллективного иммунитета, которые мы как задачу перед собой поставили. Мы считаем, что это июль-август 2021 года», — сказала она.

При этом вице-премьер отметила, что при ускорении темпов производства и применения вакцин от коронавируса в России поставленная цель «может быть достигнута в ещё более короткие сроки».

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в ходе совещания, что до конца марта в региональные медицинские организации должно поступить около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V», а в апреле-мае — ещё до 30 миллионов доз препарата.

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