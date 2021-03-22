Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Анкаре не следует приобретать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если она не хочет попасть в список санкций США. Об этом заявил 22 марта турецким журналистам посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Отметим, что ранее Саттерфилд провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютой Чавушоглом.

Напомним, что это уже не первый раз, когда США пытаются отговорить Турцию от покупки С-400. Ранее Саттерфилд заявил, что приобретение Турцией второго полка российских зенитно-ракетных систем С-400 вызовет серьезные последствия и «более действенные шаги».

Как сообщало ИА REGNUM, приобретение российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 вызвало кризис в отношениях Турции с США, который продолжается с июля 2019 года.