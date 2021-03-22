Ярославль, , 18:52 — REGNUM 18-летний житель Ярославля отправиться за решетку за совершение серии краж и многократные рецидивы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Наручники Pixabay.com

В 2021 году молодой человек был задержан за четыре кражи массивных лестниц.

«Установлено, что в конце января текущего года в районе одного из домов по ул. Большой Любимской обвиняемый с приятелем отодвинули крышку люка тепловой камеры, спустились в колодец, откуда совершили хищение металлической лестницы массой 27 кг. Аналогичным образом в этот же день они похитили еще три лестницы, всего на сумму более 10 000 тысяч рублей. Принадлежащее энергетической компании города имущество соучастники сдавали в пункт приема металлолома», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данному уголовному делу суд оставил 18-летнего ярославца под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом у него уже была непогашенная судимость за кражу. Данные обязательства не помешало рецидивисту совершить новое преступление.

«В середине марта текущего года проник в подсобное помещение одного из домов по ул. 1905 года и совершил хищение двух велосипедов общей стоимостью 12 000 тысяч рублей. Похищенные велосипеды он сбыл неустановленному в ходе следствия лицу за 2000 тысячи рублей», — рассказали в прокуратуре.

После нового задержания лестничного вора отправили в следственный изолятор, где он и будет ожидать суда. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.