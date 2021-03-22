Киев, , 18:51 — REGNUM Реальный ВВП Украины в 2020 году, согласно окончательным подсчетам, сократился на 4% по сравнению с показателем 2019 г., сообщила 22 марта украинская государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что в первом квартале 2020 года реальный ВВП Украины сократился на 1,2%, во втором — на 11,2%, в третьем — на 3,5%, в четвертом — на 0,5%.

Согласно обнародованным данным, ВВП Украины в расчете на одного человека в 2020 году составил 100,469 тыс. гривен (примерно 3570 долларов).

В правительстве Украины заявили, что 2020 год был для экономики Украины сложным, но в итоге страна не понесла тех потенциальных потерь, которые могла бы понести с учетом ситуации с коронавирусом.

Ранее на Украине звучали предварительные оценки падения ВВП страны в прошлом году — национальный банк оценил его на уровне 4,4%, а министерство экономики — на уровне 4,2%. Прогнозируемый рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составляет 4,6%.