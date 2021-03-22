Ярославль, , 18:50 — REGNUM Мэрия Ярославля представила эскизы к проекту благоустройства Тверицкой набережной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал ЯрНьюс.

Будущая спортплощадка Yarnews.net

Тверицкую набережную в Ярославле будут делать в рамках областного проекта «Решаем вместе». В зоне отдыха планируется разместить спортивную и детские площадки с резиновым покрытием, в пляжной зоне установить кабинки для переодевания, сделать освещение основной аллеи и пешеходных дорожек.

Эскиз пешеходной дорожки Yarnews.net

На благоустройство планируется потратить 12 миллионов рублей, срок реализации проекта до 1 октября 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В ярославском парке, знаменитом горкой из грязи, проложат тропы здоровья