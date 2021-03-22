Ярославль, 22 марта, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля представила эскизы к проекту благоустройства Тверицкой набережной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Будущая спортплощадка

Тверицкую набережную в Ярославле будут делать в рамках областного проекта «Решаем вместе». В зоне отдыха планируется разместить спортивную и детские площадки с резиновым покрытием, в пляжной зоне установить кабинки для переодевания, сделать освещение основной аллеи и пешеходных дорожек.

Yarnews.net Эскиз пешеходной дорожки

На благоустройство планируется потратить 12 миллионов рублей, срок реализации проекта до 1 октября 2021 года.