Ульяновск, , 06:52 — REGNUM Двое жителей Ульяновска осуждены за смерть мужчины, от которого требовали возврата 500 тыс. рублей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным правоохранителей, 25 мая 2020 года по улице Самарской в Ульяновске фигуранты уголовного дела избили потерпевшего, который от полученных травм скончался через несколько часов в больнице.

«В ходе допросов установлено, что они требовали от потерпевшего возврата 500 тыс. рублей долга», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Им назначено 10 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, с осуждённых в пользу родственников погибшего взыскан 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту смерти избитого местного жителя. Причиной стала пропажа 900 рублей, в краже денег фигурант уголовного дела заподозрил пострадавшего.

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