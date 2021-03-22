Уфа, , 18:46 — REGNUM Хоккейный клуб «Ак Барс» (Казань) прокомментировал поведение своих фанатов на матче Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (Уфа). Об этом 22 марта сообщает сайт команды.

Отмечается, что «Ак Барс» «сожалеет о случившемся и принимает наказание в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ». Кроме того, «клуб примет меры, чтобы впредь подобное не повторилось».

Также сообщается, что болельщики в Уфе восприняли паузу при переходе от музсопровождения к, а капелла, как техзаминку.

Напомним, перед началом III матча серии ½ финала Восточной конференции во время исполнения гимна Башкирии сектор казанских болельщиков стал скандировать название своей команды.

Казанцы победили — 2:1 и ведут в серии до четырех побед — 3:0.