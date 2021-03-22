Пекин, , 18:40 — REGNUM Китай вводит ограничительные меры в отношении ряда физических и юридических лиц Евросоюза в ответ на новые санкции со стороны Брюсселя. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба МИД КНР.

Как уточняется, ответные меры вводятся в отношении десяти граждан и четырёх организаций «за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию».

Новые санкции со стороны Евросоюза в Пекине охарактеризовали как «грубое вмешательство во внутренние дела Китая» и «нарушение международного права и основополагающих норм международных отношений».

Напомним, ранее сегодня министры иностранных дел стран ЕС приняли решение о введении санкций в отношении физических и юридических лиц из России, Китая, КНДР, Ливии и Южного Судана, причастных, по мнению Брюсселя, к нарушениям прав человека.

В частности, санкции были введены против четырёх граждан Китая и одной организации за «преследование уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

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