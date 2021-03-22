22 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 22:23 — REGNUM Московский праздник весны «Навруз» отметили в пятнадцатый раз. Он прошел онлайн, но журналисты смогли побывать на трансляции концерта. Фоторепортаж ИА REGNUM из почти пустого концертного зала.

«Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Приветственные слова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На празднике «Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Международный день «Навруз» — праздник прихода весны, обычно проводится в день весеннего солнцестояния. Это один из древних праздников в мире. В переводе с фарси «Навруз» означает «новый день», символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни. Его отмечают татары, казахи, башкиры, киргизы, таджики, узбеки и другие народы. В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта выходным днем. В 2009 году Навруз включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Символом Навруза является солнце.

Наиля Шахова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На празднике «Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прямая трансляция праздничного шоу и концерта передавалась из культурного центра, в котором выступили артисты разных национальностей и диаспор. Выступления лучших коллективов и известных артистов чередовались с записанными видеопрезентациями и роликами. Народные коллективы и представители администрации, которые не смогли приехать из-за ограничений, выступали и поздравляли с большого экрана.

На празднике «Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На празднике «Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Слаженная работа коллектива позволила посмотреть зрителям, находящимся дома или в гостях у монитора компьютера, гаджета или телевизора, программу, приближенную к традиционному празднованию Навруза. В программе показаны традиционные спортивные и развлекательные игры национальные кухни и народные ремесла.

На празднике «Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Певица из Республики Таджикистан Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Артисты выступали в культурном центре в зрительном зале почти без зрителей. Как же артистам не хватает улыбок, внимательных глаз, оваций и благодарности зрителей! Представители прессы и некоторые артисты, оставшись в зале после своего выступления, составили немногочисленную публику. Известным артистам приходилось «общаться» с камерой, оператор которой был погружён в свою работу.

На празднике «Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На празднике «Московский Навруз» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наиля Шахова и Артем Каминский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В этот праздничный день перед зрителями, собравшимися у экранов, выступили представители диаспор в национальных костюмах с символами Навруза: Эмомали Мирзоев и Суманжон Шарифзода (Таджикистан), Роксана Расулова и Абдул-Хамид Хашим Кафаров (Азербайджан), Данислам Кутругильдин и Эльвира Ярмухаметова (Башкирия), Диана Мирзахасанова и Акид Касем (курды), Ботир Исмаилов и Севара Эрназарова (Узбекистан), Адель Яхин и Аделя Яхина (Татарстан), Магомед Керимов и Илаха Казымова (лезгины), Курбан Илимахунов и Дана (уйгуры), Тазагуль Алимова и Санжарбек Сайпидинов (Киргизия).

Участник проекта «Голос» Эмиль Кадыров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заслужаная артистка России Анита Цой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В праздничном шоу выступили народная артистка Чеченской Республики, заслуженная артистка Республики Ингушетия Согдиана, участник проекта «Голос» Эмиль Кадыров, заслуженная артистка России Анита Цой, дагестанский певец и композитор Аслан Гусейнов, лауреат международных конкурсов Светлана Першина. Финальный номер по традиции исполнит «Хор Турецкого».